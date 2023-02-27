"Наиболее посещаемым объектом в Масленичную неделю стал парк "Патриот" в Одинцовском округе, его посетителями стали 43,5 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Также популярными площадками стали дома культуры, музеи, учреждения образования и спорта городского округа Подольск (42 тыс. человек), Центральная площадь, парки, ДК и музеи Одинцовского округа (более 36,5 тыс. человек) и уличные площадки города Раменское (25 тыс. человек).

Жители и гости Подмосковья могли ознакомиться с традициями празднования Масленицы и народными забавами, посетить мастер-классы по выпеканию блинов. Всего в Подмосковье проводам зимы было посвящено более 450 мероприятий.