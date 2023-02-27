"Первый чартер турецкой Southwind в Анталью из "Храброво" назначен на 5 марта. В течение первого весеннего месяца планируется выполнить 4 рейса, затем частота полетов будет увеличиваться", — сказала Грицун.

По ее словам, в пик летнего сезона компания намерена выполнять полеты в Анталью практически ежедневно.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель одной из крупнейших в регионе туристических компании "Анюта" Алтынбек Кожахметов, полеты в Анталью из Калининграда на рейсах Southwind привлекательны тем, что турецкая авиакомпания выполняет полеты напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и стран Прибалтики. Время в пути составляет 3,5 часа.

"Спрос на чартеры в Турцию сегодня есть. Хотя на фоне прошедшего землетрясения он пока не очень высокий. Это касается как программы раннего бронирования, так и полетов в марте", — сказал Кожахметов.