Тур рассчитан на четыре дня. Первый поезд отправится по новому маршруту в конце марта.

В Ярославле гости посетят храмы, построенные 400 лет назад, Волжскую набережную, увидят памятники князю Ярославу и основателю первого русского профессионального театра Федору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Программа включает также осмотр церкви Ильи Пророка, посещение Ярославского музея-заповедника, знакомство с живым символом города — медведицей Машей, мастер-класс по росписи ярославского изразца.

В финале поездки гостей ждет театрализованная интерактивная экскурсия в Ярославском художественном музее.