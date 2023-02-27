"Магнитуда — чуть больше трех, глубина — 30 км. Слабо ощущалось в Алуште и Гурзуфе", — сказал Вольфман.

Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале со ссылкой на данные МЧС, жертв и разрушений нет.

Крым — сейсмически опасный регион, ученые фиксируют на полуострове до 200 землетрясений в год. Последнее мощное землетрясение произошло на полуострове в сентябре 1927 года: за несколько дней были частично разрушены 70% построек Ялты, включая знаменитое Ласточкино гнездо, три человека погибли, десятки получили травмы.