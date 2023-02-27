"На данный момент 10% всех санаториев Кисловодска принадлежат категории "люкс". За последние два года открылись две новые элитные здравницы", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Уточняется, что сейчас ведется работа по созданию особой экономической зоны "Солнечная долина". Планируется, что там будут строить, в том числе, пятизвездочные гостиницы и санатории.

Среди причин популярности города-курорты отмечают его лечебную направленность вкупе с уникальной природой.

Ранее сообщалось, что турпоток в Кисловодске в январе 2023 года составил 28,7 тыс. человек, что на 38% превысило прошлогодний показатель.