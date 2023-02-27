"Это большая проблема для внутреннего рынка. И я считаю, что она изменится только тогда, когда будет конкуренция. Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы зарубежные направления были доступны для российских туристов, потому что конкуренция будет способствовать развитию туристического рынка", — сказал он в онлайн-эфире в понедельник.

Как отметил Уманский, повышение цен на размещение в Сочи наблюдается из-за превышения спроса над предложением. При этом нередко качество услуг падает, а партнерские отношения между турагентами и отельерами начинают разрушаться.

"В августе прошлого года мы впервые столкнулись с уникальной ситуацией, когда авиакомпании не могли поставить больше рейсов в Сочи, потому что туристов было некуда размещать. В других регионах ситуация иная, там острая нехватка гостиниц. Есть одна-две хорошие, востребованные. Поэтому в рамках программы развития туризма в России сейчас будет активно наращиваться номерной фонд, и это будет способствовать росту конкуренции и восстановлению нормальной работы рыночных механизмов", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что в условиях повышения цен на пляжный отдых внутри России туристам стоит рассмотреть в качестве альтернативы Абхазию.

"Безусловно, она отличается по качеству инфраструктуры. Но я сейчас говорю с точки зрения потребителя, который хочет относительно недорогой отдых и при этом недалеко", — уточнил Уманский.