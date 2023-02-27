В афише фестиваля 15 постановок из России, Казахстана и Армении.

Свои постановки покажут театры из Новосибирска, Вологды, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и нескольких южноуральских театров.

Также новые работы представят Ереванский государственный театр пантомимы и Областной русский драматический театр из Костаная.

Помимо этого, в программе творческие лаборатории, мастер-классы, показ документальных фильмов.

Кроме того, участники организуют творческий вечер "Человек театра в поддержку защитников Отечества". В нём примут участие народный артист РСФСР Александр Михайлов, актёр и поэт Антон Шагин, актеры Сергей Варчук, Татьяна Бондаренко и многие другие.