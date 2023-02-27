Начальная стоимость контракта составляет 44,8 млн рублей. Заявки от подрядных организаций будут приниматься до 13 марта. Реставрацию предполагается начать уже в этом году, а завершить — в 2024 году.

Ранее ООО "Генстройпроект" выполнило научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению здания, которая была согласована в Министерстве культуры РФ и прошла необходимые государственные экспертизы.

Реставрация предусматривает сохранение и восстановление утраченного архитектурного декора здания. Также предусмотрена отделка фасадов, карниза, пилястр, раскрытие оконных проемов и прочее, замена оконных рам, дверей и кровли.

При этом планируется сохранить цветовое решение и привычный посетителям усадьбы облик здания.

Дом Волконского — самое старое каменное здание в усадьбе. В нем некоторое время жил дед писателя Льва Толстого князь Николай Сергеевич Волконский — в то время, когда шло строительство предназначенного для него большого дома с флигелями.

Предполагается, что дом был возведен не Волконским, а появился ранее. При князе в центральной части дома располагались мастерские по изготовлению полотна, ковров, обработке кожи. При Льве Николаевиче Толстом здесь жила прислуга, находились прачечная и "черная кухня". В восточном крыле дома Волконского размещалась художественная мастерская дочери Толстого Татьяны Львовны.

В настоящее время в здании располагается администрация и научная библиотека музея. В выставочном зале дома Волконского работают временные выставки.

В Ясной Поляне находится музей-усадьба Л.Н.Толстого — родовое имение писателя. Здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.