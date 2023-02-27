"Новые земли нам были переданы региональным управлением Росимущества в постоянное (бессрочное) пользование, как и вся площадь национального парка. Они расположены рядом с поселком Рыбачий и относятся к землям поселений. В целом эти участки общей площадью около 70 га являются Рыбачинским лугом — уникальной экосистемой, которая является единственным луговым сообществом растений на Куршской косе", — рассказал Калина.

По его словам, нацпарк в течение длительного времени вел принципиальную и настойчивую борьбу за право владения этой территорией. В судах различных инстанций нацпарку удалось лишить различных арендаторов права аренды и возможности застроить луг. Удалось убедить и территориальное управление Росимущества в том, что луг должен войти в состав нацпарка, отметил Калина.

"Дело в том, что луг у поселка Рыбачий является природным экологическим оазисом флоры Куршской косы. Всего на территории нацпарка произрастает более 900 видов растений. И четверть из них встречается только на Рыбачинском лугу, включая 14 из вида орхидей, имеющих государственное и региональное значение. К примеру, такие как Ладьян трехнадрезанный, Пальчатокоренник майский и некоторые другие внесены в Красную книгу России", — пояснил директор.

Теперь за сохранность этих редких растений на Рыбачинском лугу будет отвечать нацпарк, одной из основных задач которого является сбережение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, в том числе поддержание растительного биоразнообразия, заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.