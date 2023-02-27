"Свыше ста тысяч жителей и гостей Московской области посетили мероприятия в рамках "Солнечной Масленицы — 2023" в подмосковных парках. Наиболее масштабные гуляния прошли почти в 80 парках Подмосковья", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что посетители парков участвовали в театрализованных представлениях и шествиях с участием ходулистов, сказочных персонажей, посетили концертные и развлекательные программы для детей и взрослых.

Кроме того, в зонах фудкортов всех парков жители могли поесть блины.