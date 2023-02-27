По информации банка, консорциум подал заявку в правительство ЯНАО на участие в конкурсе на строительство данной дороги, она оказалась единственной, признана соответствующей требованиям конкурсной документации. Газпромбанк планирует, помимо инвестиционного участия в капитале проектной компании, выступить в качестве кредитора и финансового консультанта.

Проектная протяженность дороги — 19,33 км. Общая стоимость капзатрат предварительно оценивается в 11 млрд рублей, срок строительства дороги может составить 2,5 года, общий срок концессии — 13 лет.

"Проект запланирован в целях комплексного развития туристического кластера на Ямале и является логическим продолжением инвестиционной инициативы по созданию и эксплуатации горнолыжного комплекса ТРК "Рай-Из" в ЯНАО", — отмечается в сообщении.

Горнолыжный курорт на Полярном Урале должен начать работать и принимать туристов к 2026 году.

Как сообщалось, в прошлом году Газпромбанк, Azimut Hotels Company (один из крупнейших в РФ гостиничных операторов) и ООО "Управляющая компания СТК "Шерегеш" подписали концессионное соглашение с правительством ЯНАО о проектировании, строительстве и эксплуатации горного туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале.

Общий объем капитальных затрат оценивается в 13,5 млрд рублей.

Газпромбанк выступит в качестве финансового консультанта, организатора финансирования, кредитора и организатора услуги расширенного банковского сопровождения.

Проект предусматривает создание горнолыжных трасс длиной не менее 19 км для комфортного катания более 4,3 тыс. лыжников одновременно, систем освещения и навигации, прилегающей инфраструктуры.

При создании этого туристического комплекса используется механизм концессии — впервые в России в туристической сфере.