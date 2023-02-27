"Прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 36%. При этом каждый из горных курортов посетили рекордное число гостей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пиковая загрузка пришлась на 24 февраля, когда турпоток превысил даже традиционно максимальную загрузку новогодних каникул.

На "Архызе" одновременно отдыхали почти 14 тыс. человек, на "Эльбрусе" — почти 7 тыс. Причем для курорта в Карачаево-Черкесии это абсолютный рекорд посещаемости с момента открытия.

Наибольшую динамику прироста показал в выходные курорт "Ведучи", где отдохнули в 4,5 раза больше гостей по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Всего с начала года курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" посетили почти 600 тыс. человек, что на 12% больше прошлогодних показателей.