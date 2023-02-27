"Наши гости активно посещали не только мемориальные усадьбы, но и выставки, развернутые в Научно-культурном центре музея, и прежде всего — экспозицию "А у нас в Михайловском", открытую к 120-летию первого послевоенного директора "Пушкинского уголка" Семёна Степановича Гейченко. Но, конечно, особой популярностью в эти дни пользовалась фольклорная программа "Не житье, а Масленица!", — сказала она.

По данным Михайловой, Масленицу в музее-заповеднике отпраздновали 345 человек.

"При том, что единовременно музейное крестьянское подворье может вместить очень ограниченное число посетителей, не более сорока... А для желающих поучаствовать в музейных "Красных посиделках" ко Дню защитника Отечества нам даже пришлось организовать еще один дополнительный сеанс", — отметила руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы.

В составе общего туристического потока в эти дни значительно преобладали взрослые — их было почти 83% (всего 6 292 человека; из них работающих и пенсионеров — 4 тыс. 867 и 1 тыс. 425 соответственно).

Гостей, прибывших в музей в составе организованных туристических групп и самостоятельно, в эти дни оказалось почти поровну: 3 тыс. 630 и 3 тыс. 976 человек.