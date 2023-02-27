"Требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолётов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. По поручению главы государства правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в этом году 5 млрд рублей, а начиная со следующего будем специально предусматривать средства в федеральном бюджете", — сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, в течение 14 лет общий объем поддержки в рамках этом меры поддержки может превысить 376 млрд рублей. "Предоставленное финансирование позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение банковских кредитов и процентов по ним, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники для создания системы ее послепродажного обслуживания", — отметил премьер-министр.

"Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолётов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуру проведения технических регламентных работ и, соответственно, ремонта", — подчеркнул Мишустин, поручив Минпромторгу контроль над этим процессом.