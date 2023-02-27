"В 2022 году в Республике Башкортостан оказаны населению платные услуги в сфере туризма на сумму 13,5 млрд рублей с ростом в 25% по сравнению с прошлым годом. У нас 3-е место в Приволжском федеральном округе и 13-е — в России", — сказал он в ходе оперативного совещания регионального правительства.

Туристский поток в минувшем году достиг 1,9 млн поездок; коллективные средства размещения региона приняли более 1,2 млн человек (сокращение на 10%).

"Впервые за последние годы нам удалось привлечь существенный объем федеральных средств, основная часть из которых будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов. Подчеркну, что 136 млн из них будут направлены на реализацию проектов по созданию и развитию доступной туристской среды", — сказал министр.

Он сообщил, что в развитие туристической инфраструктуры в прошлом году из федерального бюджета было направлено 550,2 млн рублей. Средства были направлены, в частности, на господдержку проектирования туристского кода Уфы, продвижение событийных мероприятий, обустройство пляжей, создание зон отдыха и пунктов питания, бассейнов, турмаршрутов, модульных некапитальных средств размещения, приобретение туроборудования, развитие инклюзивного туризма.

Характеризуя инвестиционную активность, министра отметил, что сейчас на территории региона реализуются более 300 проектов с общим объемом инвестиций свыше 32 млрд рублей. Особый интерес для инвесторов представляют глэмпинги. Запланированный показатель к 2024 году — создание 50 объектов. Однако на сегодняшний день в Башкортостане их уже 63 (30 объектов появились в 2022 году).

"Дан старт совместному проекту "Строительство санатория "Якутовский солёный источник", объем вложений составляет 1,5 млрд рублей. Идёт формирование пакетов документов ещё по семи инвестпроектам для направления в АО "Корпорация Туризм. РФ" с общим объемом инвестиций более 17,4 млрд рублей", — добавил он.

Сообщалось, что в республике насчитывается почти 580 коллективных средств размещения: гостиницы, санатории и профилактории, глэмпинги и др. За 11 месяцев 2022 года их услугами воспользовались 1,16 млн гостей региона; санаторно-курортные организации Башкирии приняли 224 тыс. отдыхающих.

На территории республики работают 14 горнолыжных курортов с трассами разной сложности. В минувшем году было разработано почти 1,75 тыс. туристических маршрутов по региону разного уровня сложности и длительности проведения, среди которых самой большой популярностью пользуются экскурсионные, пешие, горные, гастрономические и этномаршруты, сплавы по рекам, посещение пещер.