"За счет этих средств будут представлены сертификаты на туристические поездки победителям конкурсов и олимпиад любого из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Благодаря этому программой смогут воспользоваться более 60 тыс. ребят ежегодно", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба правительства, в рамках программы школьникам и студентам станут доступными путешествия по уникальным маршрутам, таким как экспедиция в Заполярье дли исследований Баренцева моря, и участие в образовательных программах по темам предпринимательство, обустройство городской среды, информационные технологии, экология.