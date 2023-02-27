"У нас подписано соглашение с компанией "Каскад". Она подтвердила, что в этом году она выполняет проектирование, проводит экспертизу, и начнется строительство. В следующем году сдается первая "канатка", и она включается в систему единого ски-пасса", — сказал он.

Протяженность первой канатной дороги составит 1,4 км, она станет учебной.

"Следующие канатные дороги уже будут гондольного типа (будут идти на самый верх склона — ИФ)", — уточнил Мордовин.

Стоимость первой канатной дороги он оценил в сумму около 600 млн рублей, "большая (гондольная — ИФ) дорога" на вершину склона уже будет стоить 1,2-1,3 млрд рублей, отметил спикер.

Комментируя вопрос о закупке оборудования для канатной дороги, Мордовин отметил, что компания рассчитывает найти его в Китае, возможно в Турции.

У подножия горы Зеленой "УГМК-Застройщик" намерен создать площадь с кольцевым движением для автомобилей (для высадки прибывающих — ИФ) и, возможно, построить всесезонный конгресс-центр (для него пока есть только концепция — ИФ).

Ранее сообщалось о планах "УГМК-Застройщик" построить в Шерегеше 6 канатных дорог и 6 горнолыжных трасс, а также станции пересадки, снегоходные трассы, трассы для беговых лыж в секторе F.

Компания ранее также подтвердила планы строительства в Шерегеше 37 апарт-комплексов на более чем 7,5 тыс. номеров.