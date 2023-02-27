Рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам на воздушных судах Superjet 100.

Вылет из Тюмени планируется в 3:30, прибытие в Стамбул в 6:50.

По данным онлайн-табло "Рощино", в настоящее время в Стамбул из Тюмени прямых рейсов нет.