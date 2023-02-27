"Остаются вопросы о строительстве взлетно-посадочных полос в Кузбассе. Но чтобы развивать курорт и выводить его на новый уровень, надо решать вопрос со строительством аэропорта в Шерегеше. Учитывая ограниченность ресурсов федерального бюджета в настоящее время, надо искать какие-то новые варианты финансирования", — сказал министр в ходе совещания в Шерегеше в понедельник.

В ноябре 2021 года "Новапорт" заявил о готовности инвестировать 7 млрд рублей в строительство аэропорта в 7 км от горнолыжного курорта Шерегеш. Строительство аэродрома, согласно продемонстрированной тогда презентации, оценивалось в 6-8,5 млрд рублей, терминального комплекса — в 6,8 млрд рублей. В феврале 2023 года министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан сообщил журналистам, что стоимость строительства аэропорта оценивается в 15 млрд рублей, в том числе порядка 10 млрд рублей — аэродромная инфраструктура, 5 млрд рублей — терминал.

Тогда же в феврале гендиректор новосибирского аэропорта "Толмачево" и руководитель Сибирского кластера аэропортов "Новапорта" Евгений Янкилевич сообщил журналистам, что холдинг приступит к строительству аэровокзального комплекса близ курорта Шерегеш только после решения о выделении финансирования на строительство ВПП.

"Мы можем начать его (терминал в Шерегеше — ИФ) строить и в 2024 году, если будет решение по взлетно-посадочной полосе. Если будет решение строить ее за федеральные средства, мы сразу же начинаем строить терминал. Для нас триггер — ВПП", — сказал тогда Янкилевич.

При этом гендиректор уточнил, что холдинг проектирует весь комплекс, в том числе аэродромную часть, но проект по полосе передаст государству на финансирование, "когда оно будет к этому готово".

"Мы все-таки надеемся, что мы берем на себя строительство аэровокзального комплекса, всех зданий и сооружений вспомогательных, субъект (Кемеровская область — ИФ) берет на себя дороги и внешние сети, а федерация берет на себя строительство аэродрома", — сказал Янкилевич.