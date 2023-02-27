"По предварительным данным, мужчины 54 и 58 лет погибли в результате отравления угарным газом от дизельной тепловой пушки, которой отапливалась палатка. На момент осмотра в палатке ощущался стойкий запах выхлопных газов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что палатка находилась около термального источника на реке Бысса в Селемджинском районе. Мужчины погибли 22 февраля.

Мазановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Амурской области проводится доследственная проверка.