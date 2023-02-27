"Только за последний год мы увеличили количество резидентов особой экономической зоны "Ворота Байкала" более чем в два раза — с 8 до 18. Сейчас Байкальск — это приоритетная территория", — цитирует пресс-служба губернатора Игоря Кобзева.

По данным на начало 2023 года, общий объем бюджетных инвестиций в ОЭЗ составил 1,5 млрд рублей, из них 871,8 млн рублей — из федерального бюджета, в том числе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как сообщалось, проект ОЭЗ "Ворота Байкала" существует с 2007 года, однако до сих пор не реализован. Основной площадкой для развития туризма сейчас считается Байкальск.