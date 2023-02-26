"Суммарно за 2022-2023 годы регионы Дальнего Востока благодаря национальному проекту по туризму получат более 2 млрд рублей. Среди получателей поддержки – Республика Бурятия. В прошлом году регион получил 300 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом году из федерального бюджета Бурятии будет выделено 590 млн рублей на создание модульных кемпингов, развитие пляжной инфраструктуры, туристических маршрутов, их навигацию, организацию зон отдыха, обустройство туристского центра Улан-Удэ, а также организацию спортивно-культурного праздника "Наадан-Сурхарбаан".

"Минэкономразвития в ближайшее время заключит соглашения с регионами и доведёт средства на реализацию мероприятий", — подчеркнул Вахруков на встрече с туристическим бизнесом Бурятии.