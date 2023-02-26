"Туристические операторы – это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причем с 1 января этого года. Есть консенсус с Госдумой по данному вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию", — цитирует пресс-служба главу министерства Максима Решетникова.

Как отметили в ведомстве, в ближайшее время Минфин России должен внести законопроект в Госдуму РФ.

24 января на совещании с президентом РФ министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал. Владимир Путин согласился с необходимостью этой меры.