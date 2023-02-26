"По причине засухи 2022 года ситуация изначально характеризовалась низким уровнем грунтовых вод. Затем последовало малое количество дождей до февраля, а в феврале было меньше дождей, чем обычно", — сказал Бешю в интервью Le Journal du dimanche. В понедельник министр проведет совещание по вопросу засухи с территориальными префектами.

Ожидается, что с марта в стране могут быть введены повсеместные ограничения использования воды. "Этот февраль оказался самым засушливым с 1959 года", — отметил Бешю.

По его словам, "ситуация на этот раз более серьезная, чем в прошлом году в это же время, и мы на два месяца опаздываем с подпиткой грунтовых вод".

Министр сообщил, что правительство создаст в начале марта межминистерскую рабочую группу по наблюдению за ситуацией и по организации предупредительных мер. В стране в настоящее время в четырех департаментах уже введены ограничения на использование воды, и еще десять департаментов находятся под специальным наблюдением.

Правительство работает над планом по обеспечению водой, чтобы найти устойчивые решения проблемы истощения ресурсов питьевой воды из-за климатических изменений, и Бешю назвал несколько направлений этого поиска, в том числе увеличение количества очистных станций, позволяющих повторно использовать воду для потребления.

"У нас 30 тыс. очистных сооружений, но только 77 из них позволяют очищать сточные воды до возможности повторного использования", — посетовал министр, указав на то, что страна из-за этого "лишается миллионов кубометров".

Летом 2022 года многие регионы Франции пережили историческую засуху.