"Министр экономического развития Максим Решетников посетил с рабочим визитом Иркутскую область. Центральными темами визита стали развитие туризма, малого и среднего предпринимательства в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа. В ходе встречи Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития в 2023 году обновит правила субсидирования строительства быстровозводимых модульных гостиниц и льготного кредитования строительства отелей и многофункциональных комплексов под 3-5% в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в конкурсных отборах планируется присваивать дополнительные баллы проектам в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа.

"Прорабатываем совместно с бизнесом и регионами вопрос того, чтобы приоритетными территориями для субсидирования строительства модульных гостиниц и льготного кредитования стали резиденты ОЭЗ туристско-рекреационного типа", — сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что в 2022 году из резервного фонда правительством РФ было выделено 4 млрд рублей на строительство модульных отелей регионам.

"В их число вошла Иркутская область. Сегодня часть отелей в регионе уже построена, другие — в высокой степени готовности. Правительство Иркутской области поддерживает пролонгацию данной меры поддержки и готово реализовывать проекты на территории ОЭЗ "Ворота Байкала". Также нам интересен механизм льготного кредитования под 3-5% для строительства отелей в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — приводит пресс-служба слова Кобзева.

В сообщении подчеркивается, что создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа направлено на решение вопроса ускоренного развитие туризма в самых живописных и востребованных туристами регионах России за счет введения специальных льготных условий. Кроме того, по закону строительство туристических объектов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории вне населенных пунктов разрешено только в особых экономических зонах.

"ОЭЗ является одним из механизмов законного развития туристического бизнеса на берегах озера Байкал, который позволяет минимизировать антропогенную нагрузку, а также дать дополнительный импульс для развития бизнеса, создания рабочих мест и увеличения доходов граждан даже на удаленных территориях", — сообщает ведомство.

В ходе прошедшей встречи генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил представителям турбизнеса, что для предпринимателей сейчас работают четыре программы льготного кредитования, среди которых "1764", ПСК, специальная программа инвесткредитования под 2,5% для среднего бизнеса и 4% для малого и микробизнеса, а также программа для инновационных компаний под 3% годовых.

Кроме того, сказал он, Корпорация реализует отдельный трек гарантийной поддержки для тех предпринимателей, у которых не хватает залога или его нет совсем.

"Если говорить о конкретных цифрах по Иркутской области, то за 2022 год в рамках всех программ кредитно-гарантийной поддержки более 1600 предпринимателей привлекли порядка 17 млрд рублей, — отметил Исаевич.