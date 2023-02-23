«День благотворительности пройдет на «Интурмаркете» в седьмой раз. В 14:00 на главной сцене выставки стартует очередной Межрегиональный благотворительный аукцион, вырученные средства от которого будут направлены одному из неизлечимо больных детей из более чем 800 подопечных Детского хосписа «Дом с маяком». Имя ребенка хоспис назовёт накануне события», — говорится в сообщении.

На аукционе, под данным организаторов, будут разыгрываться самые разнообразные лоты – туристические (пакетные туры, ваучеры на проживание в отелях, транспортные сертификаты и другие), гастрономические и эногастрономические (презентующие тот или иной регион), сувенирные и художественные.

О своем участии уже заявили Тамбовская область, Алтайский край и Удмуртия, интернет-газета RATA-news, Союз частных музеев и коллекционеров, отели «Рэдиссон Славянская» (Москва) и Club hotel Botanic (город Саки в Крыму), провинция Цзянсу (КНР), а также туроператоры, художники, книгоиздатели. «За шесть лет благотворительная акция «Турбизнес с открытым сердцем» уже собрала 8 831 811 рублей для 30 подопечных хосписа «Дом с маяком», — подчеркивается в сообщении.

Посвященная внутреннему туризму выставка «Интурмаркет» пройдет в столичном Экспоцентре с 13 по 15 марта. В ней примут участие представители наиболее популярных у туристов регионов РФ – администрации по туризму, отели, туристско-информационные центры, туроператоры, транспортные компании, музеи.

В рамках деловой программы выставки пройдут Саммит министров туризма регионов России, заседание координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха, стратегическая сессия Национального конгресс-бюро, стратегическая сессия АНО «Россия страна возможностей», практическая сессия Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

Традиционно большое внимание уделено мероприятиям по авто-, инклюзивному, круизному, детскому, экскурсионному, событийному туризму, образованию и поддержке креативных территорий.