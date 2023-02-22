Основная программа развернется в Каргопольско-Онежском секторе. Там, начиная с 11 часов, посетителей приглашают стать участниками фольклорной игры-путешествия "Масленичная неделя" и праздничного шествия масленичного поезда. После этого на центральной площади начнут выпекать большой масленичный блин диаметром более полуметра.

Около дома Кириллова гостей повеселит кукольный балаганчик с участием Петрушки и развернётся ярмарка народных ремёсел.

Для детей будет организована специальная площадка со снежной крепостью, ледовым столбом, народными играми. Ледовый столб для взрослых будет ждать смельчаков у дома Попова.

В Мезенском секторе для гостей, предпочитающих активный отдых, подготовят площадки для игры в "Метлобол", "Снежкобол" и "Снежный тир", а также аттракцион — "Догони меня, мешок". Кроме того, в течение всего праздника можно будет прокатиться на лошадях по Каргопольско-Онежскому и Двинскому секторам.

На пруду у дома Пухова состоится катание на ледовой карусели. Здесь же можно будет поискать выход из снежного лабиринта.

"Финальным аккордом праздника станет взятие большой снежной крепости и сжигание Масленицы на угоре за берёзовой рощей", — подчеркнули в пресс-службе.