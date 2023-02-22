"Поисково-спасательные работы на северном склоне горы Чегет завершены. Пострадавшего сноубордиста 1975 года рождения из Москвы с травмами ног передали бригаде скорой помощи", — говорится в сообщении.

К эвакуации туриста привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса "Чегет".

Как сообщалось, в горах Кабардино-Балкарии 22 февраля сноубордист спровоцировал сход лавины и попал под нее.

По данным ГУ МЧС России по КБР, сноубордист сошел с маркированной трассы в запрещенную зону, где спровоцировал лавину.

В ГУ МЧС по КБР напомнили, что 22-23 февраля в горах республики сохраняется повышенная лавиноопасность.