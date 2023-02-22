"Кипрская ассоциация гостиниц (PASYXE) выразила обеспокоенность в связи с предстоящим летним туристическим сезоном, потому что нехватка персонала остается основной проблемой, несмотря на постепенное восстановление туризма после пандемии. Нехватка персонала может поставить под угрозу открытие некоторых отелей на курортах страны, прежде всего, в Фамагусте", — пишет издание.

Как отмечает газета, филиал ассоциации в Фамагусте призывает Минтруда Кипра в упрощенном порядке выдавать разрешение на работу в отелях Кипра для граждан третьих стран. В частности, речь идет о России, Сербии, Грузии и Украине.

"В противном случае результаты упорной работы туриндустрии Кипра могут сойти на нет", — считают в ассоциации.

Аналогичная ситуация уже происходила на Кипре в феврале прошлого года, когда рестораны и другие общественные заведения Пафоса заявляли, что испытывают острую нехватку персонала.

По словам президента PASYXE Филокипроса Русунидеса, на сентябрь 2022 года туриндустрии страны не хватает около 5 тыс. работников. В свою очередь в министерстве труда заметили, что около 4 тыс. граждан ЕС, которые ранее работали в кипрском туристическом секторе, не вернулись в страну для продолжения работы.