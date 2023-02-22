"Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий",- сообщила журналистам представитель управления Юлия Иванова.

Вечером 21 февраля на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице возникло возгорание на площади 100 кв. метров. Погибло семь человек, еще 15 пострадали.

Первоначально было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Позднее следователи усмотрели в причинах трагедии умышленные действия неизвестного лица, в связи с чем дело переквалифицировали по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом).

Вместе с тем, сообщали в СКР, в рамках ст. 238 УК РФ следствие проверяет организацию, в собственности которой находится общежитие, в частности, сведения о ранее выявленных нарушениях законодательства о пожарной безопасности.

Расследование дела поставлено на контроль прокурора Москвы Дениса Попова.