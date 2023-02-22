Данная мера поддержки предоставляется в том случае, если компания сохраняет не менее 90% численности работников (сегодня в компании трудится порядка 1,6 тыс. человек), а также гарантирует уровень зарплаты не менее 90% от среднеобластного значения в 2022 году.

В прошлом году эти условия в компании были соблюдены, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, ранее решение о продлении налоговой льготы принял региональный оперативный штаб. Изначально такая преференция для аэропорта была введена летом 2022 года.

Международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, находится под управлением холдинга "Аэропорты регионов") является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок. В 2022 году аэропорт сократил пассажиропоток на 3,6%, до 5,84 млн пассажиров.