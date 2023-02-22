"Картина "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге" засияла новыми красками после реставрации. Мы уверены, что это радостное для посетителей музея, поскольку полотно по праву считается одним из самых популярных среди детей и взрослых", — сообщила на открытии врио генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

Она уточнила, что отреставрированное полотно с сегодняшнего дня доступно для посетителей музея.

"Реставраторы Русского музея завершили сложную работу по восстановлению картины Константина Маковского. Теперь зрители смогут увидеть полотно таким, каким его задумывал художник. После реставрации также преобразилась и оригинальная рама картины. Кроме того, реставраторы провели четыре мастер-класса в рамках проекта "Друзья Петербурга". Молодые специалисты под руководством опытных коллег познакомились с современными техниками тонирования утрат живописи и получили уникальный практический опыт", — сказала генеральный директор по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина.

Как сообщает пресс-служба Русского музея, произведение поступило в Русский музей в 1897 году из Гатчинского дворца. Картине более 150 лет, и прошедшее время, как и смена исторических условий, отразились на состоянии полотна. Рама поступила в Русский музей вместе с полотном и находилась в постоянной экспозиции Михайловского дворца, а также принимала участие во временных выставках.

В 2010 году из-за плохой сохранности оригинальная рама была заменена на временную. Специалисты Русского музея расчистили загрязнения, укрепили основу и восполнили утраты, чтобы максимально приблизить вид рамы к первоначальному замыслу художника.

Картина восстановлена при поддержке ПАО "Газпром". Выставка продлится до 17 апреля 2023 года.

Маковский был одним из наиболее популярных российских художников конца XIX века. В 1869 году он создал полотно "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге". За эту картину, а также за некоторые другие работы художник в том же году получил звание профессора живописи.

Русский музей создаст фильм об истории реставрации шедевра с показом в Центре мультимедиа Музее и включением в медиатеку проекта "Русский музей: виртуальный филиал", проведет трансляцию лекций для широкой аудитории.

Проект "Друзья Петербурга" нацелен на сохранение и развитие города. В рамках проекта проводятся мастер-классы, лекции и лаборатории для студентов и молодых специалистов в сфере реставрации и музейного дела.