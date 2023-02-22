"В 15:15 поступило сообщение о том, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина. По предварительной информации, один сноубордист сошел с маркированной трассы в запрещенную зону, где спровоцировали лавину", — говорится в сообщении.

Попав под лавину, сноубордист получил травмы конечностей, уточнили в ГУ МЧС.

Для эвакуации туриста выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса "Чегет".

В ГУ МЧС по КБР напомнили, что 22-23 февраля в горах республики сохраняется повышенная лавиноопасность.