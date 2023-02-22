"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" уже отремонтированы три из четырех дорог хорды — это Красномайский — Фирово, Осташков — Селижарово — Ржев и М9 ("Балтия") — Андреаполь — Пено — Хитино", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с этого года начнется приведение в нормативное состояние последней трассы транспортной хорды — "Эскино — Трестино — Жданово". За три года работы пройдут на 40 км дороги.

Таким образом, резюмирует пресс-служба, будет полностью отремонтирована транспортная хорда от Вышнего Волочка до озера Селигер, соединяющая между собой федеральные трассы М-9, М-10 ("Россия") и М-11 ("Нева"), что повысит транспортную доступность истока Волги и озера Селигер, "в первую очередь — для жителей Санкт-Петербурга и северо-западных регионов".