"AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам", — говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, по информации AZAL, с 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку — Санкт-Петербург — Гянджа — Санкт-Петербург — Баку с частотой раз в неделю (по воскресеньям).

В настоящее время авиакомпания выполняет полеты Баку — Москва — Баку и Баку — Петербург — Баку. Новая схема будет применяться авиакомпанией впервые с целью максимизации загруженности маршрута и чтобы не открывать отдельные рейсы из Гянджи в российские города.

"С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте — по средам и четвергам соответственно. Продажа билетов на рейсы по обоим направлениям открыта", — говорится в сообщении.