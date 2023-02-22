"Сейчас идет процесс вступления этого выдающегося артефакта в государственный музейный фонд и собрание ГМЗ "Исаакиевский собор", — сказал Мудров во время пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

По словам начальника учета фондов музея Юлии Ушковой, плащаницу музей купил в этом году в антикварном магазине в Рыбинске.

"Предмет уникальный. Он уникален по качеству исполнения. Это великолепная живопись по металлу. Большое количество образов на этой плащанице. Кроме того, невероятного качества золотое и серебряное шитье. Здесь и жемчуг, и бисер, и пайетки — то есть плащаница очень богато украшена. А еще она в великолепной сохранности, что для предмета из ткани колоссальная редкость", — отметила Ушкова.

На обратной стороне произведения — штамп с надписью "Дар храму Воскресения Христова. Санкт-Петербург, 1907 год".

Ушкова добавила, что сотрудники ГМЗ не сразу узнали, что покупают предмет, имеющий отношение к Спасу на Крови.

"Когда мы уже выдвинулись в сторону Углича-Рыбинска, позвонил антиквар и сообщил о штампе на обратной стороне. Мы были просто потрясены. Когда такие предметы возвращаются в фонды, это невероятная радость", — поделилась Ушкова.

По словам Мудрова, плащаницу будут экспонировать в Спасе на Крови. Ее планируют вынести в храм уже на Пасху в этом году.