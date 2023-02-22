"В настоящее время осмотрено 398. По результатам работы мунземконтроля, незаконная гостиничная деятельность подтвердилась на 255 участках, из них в отношении 124 сведения будут направлены в налоговую для увеличения налоговой ставки в пять раз", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

Она отметила, что по проверенным пяти участкам будет суд с иском о прекращении деятельности незаконных гостиниц и сносе самовольных строений. Всего должны быть проверены 435 участков в Подмосковье. На данный момент завершена инвентаризация 400 из них, еще 35 планируют проверить до конца апреля.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что для собственников повысят налоговую ставку на время до судебных разбирательств. В конце планируют провести снос всех 255 объектов.

За последние два года в Подмосковье было снесено 19 незаконных объектов, добавили в министерстве.