"На данный момент информации о том, что Сербия вводит визовые корректировки в отношении россиян, нет. Мы настоятельно рекомендуем в таких вопросах ориентироваться только на официальные источники – МИД, посольство Сербии в Москве. Если произойдут какие-то изменения, мы оперативно сообщим об этом. Но пока все остается так, как есть – россиянам для посещения Сербии виза не нужна, при условии, что путешествие продлится не более 30 дней", – цитирует ассоциация посольство.

Российские туристы, которые хотят провести в Сербии более 30 дней, могут оформить туристическую визу типа С. Для этого нужно подтверждение брони в отеле или приглашение от друзей или родственников.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщили о том, что с марта Сербия введет визы для граждан России.