"Полетная программа по маршруту Владивосток – Вьентьян – Владивосток завершается 4 марта. До ее окончания будут выполнены два рейса 25 февраля и 4 марта. Туристы, которые находятся в Лаосе без обратных билетов при желании без проблем могут вылететь обратно. Следует добавить, что 80% пассажиров, прилетевших в Лаос на рейсах авиалинии, далее следовали в Таиланд, при этом у них были билеты только в одну сторону", — говорится в заявлении пресс-службы перевозчика.

Ранее издание Tourdom.ru сообщило, что в Лаосе из-за отмены рейсов "Уральских авиалиний" застряли российские туристы. Они вынуждены продлевать проживание в отелях, так как стоимость перелета в Россию рейсами других перевозчиков с пересадками слишком высока.