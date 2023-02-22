"Наша с вами задача — реализовать эффективные меры по защите людей, населенных пунктов и объектов экономики от всех видов сезонных рисков", — сказал в среду он на совещании в Сочи.

Куренков напомнил, что Краснодарский край, и особенно его Черноморское побережье, являются важнейшим туристическим кластером в России. "С развитием горнолыжных курортов наплыв туристов со всей России происходит теперь и в зимнее время. Особенно эта картина характерна для совмещенных праздничных и выходных дней", — сказал он.

В ходе поездки министр проверил ход аварийно-восстановительных работ в Сочи после схода лавины. Он отметил, что никаких опасностей для туристов нет, а все службы справляются с задачами в оперативном режиме.