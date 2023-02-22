"Я приехал проверить ход восстановительных работ, чтобы лишний раз самому убедиться, что они выполнены в полном объеме", — сообщил он.

По его словам, вопросы ликвидации последствий рисков и угроз различных ЧС на Красной Поляне и на побережье Сочи будут рассмотрены на совещании.

"Каких-либо препятствий для отдыха на Красной Поляне нет. Инфраструктура готова, все работает", — отметил Куренков.

Министру доложили, что МЧС и другие службы сработали оперативно и слаженно для восстановления и электричества, и газоснабжения Олимпийской деревни, отели которой уже загружены на 70%. В праздничные дни, как ожидается, общее количество отдыхающих составит 15 тыс. человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также заверил, что угроз нет и призвал туристов не отказываться от отдыха в Сочи в предстоящие праздничные дни.