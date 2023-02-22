"Мы отдельно просчитываем программу отдыха и оздоровления на курортах Крыма для участников СВО. На фоне снижения турпотока есть свободные номера в отелях и санаториях республики. По предварительным оценкам, на эти цели надо направить около 13 млрд рублей. Мы хотим крымских детей из самых незащищенных семей отправить за бюджетный счет на отдых и заодно отрасль поддержать. Это предложено нами как одна из мер поддержки туристической отрасли. В правительстве РФ прорабатываем", — сказал Аксенов.

Кроме того, по его словам, в Крыму уже сформирована база контактов участников СВО для поддержки семей при необходимости. Власти готовы к организации работы в рамках анонсированного президентом РФ госфонда.

"В каждом муниципалитете со всеми семьями военнослужащих, в первую очередь мобилизованных, лично мэры и заместители глав администраций контакты установили. База контактов постоянно обновляется. Ждем регламентов по госфонду от федерального центра и определения ответственного за него органа", — отметил Аксенов.

Как сообщил во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ), спрос на летний отдых в Крыму снизился по оценкам туроператоров на 40-70%, представители местного турбизнеса просят поддержки государства, в том числе возобновления программы туристического кешбэка для путешествий на полуостров.