"По данным туроператоров, санаторно-курортный отдых не менее популярен, чем горнолыжные курорты. В среднем загрузка всех средств размещения города на 23-26 февраля составит порядка 72% с единовременным пребыванием более 90 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, традиционно зимой большим спросом пользуется горный кластер. Там уже сегодня отдыхают почти 13 тыс. туристов.

"Завтра — 23 февраля, по прогнозам отельеров, цифра увеличится до 15 тыс., а номерной фонд в горном кластере будет загружен на 95%", — подчеркивается в сообщении.

Горнолыжные курорты, помимо трасс для катания, подготовили к празднику обширную развлекательную программу.

Так, на "Роза Хутор" 23 февраля стартуют любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду. Вечером запланирован бесплатный джаз-концерт. В многофункциональном зале "Роза холл" на выходных пройдут концерты российских звезд, а также спектакли с участием популярных актеров. Для маленьких гостей курорта 25 февраля будут организованы традиционные спортивные старты и празднование масленицы.

Курорт Красная Поляна в День защитников Отечества проведет бойцовский турнир AMC Fight Nights 118. Гостей также ожидает ежедневная музыкальная программа в зоне выката трасс дневного и вечернего катания. В пятницу и субботу на высоте 900 метров над уровнем моря состоятся проводы зимы с угощениями и масленичными гуляниями. Организаторы приготовили массу популярных старинных забав в современном исполнении.

В горно-туристическом центре (ГТЦ) "Газпром" каждый день будут проводиться семейные активности, которые завершатся 26 февраля проводами зимы и эстафетами на силу и ловкость. В честь дня Защитника Отечества 23 февраля в 12:00 на Олимпийском стадионе "Лаура" состоится праздничный открытый мастер-класс по беговым лыжам и биатлону.

Большое количество активностей пройдет с 23 по 26 февраля в прибрежной части Сочи.

Главное мероприятие — фестиваль "Сильные духом" — состоится в этот день на площади Южного мола. С 11 до 16 часов там пройдут праздничный концерт, зимний фестиваль военно-патриотических и военно-спортивных клубов, спортивные эстафеты, а также сдача норм ГТО.

"Сочи в очередной раз доказал, что является самым востребованным и безопасным курортом нашей страны. В ожидании гостей мы проводим большую работу для того, чтобы отдых туристов и жителей города был комфортным. Задача курорта — предоставить высокий сервис и широкий выбор. Санаторно-курортная отрасль и предприятия потребительской сферы Сочи постоянно повышают качество своих услуг", — цитирует пресс-служба заместителя главы города Сочи Инну Петухову.