"Турпоток сейчас сдерживают в основном не визовый вопрос, а отсутствие прямого авиасообщения с большинством стран и невозможность использовать в России карты Visa и Mastercard иностранных банков. Кроме того, ряд стран и так имеет визовые послабления, а сами визы в РФ сейчас выдаются как на основании подтверждения от гостиницы, так и по ваучеру от туроператора", — рассказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

По мнению туроператоров, нововведение направлено на облегчение бизнес-поездок, в том числе для торгового обмена.

Правительство РФ разрешило с 5 марта гражданам 19 стран получать въездные визы в Россию на срок до 6 месяцев на основе бронирования места в отеле. В список стран, чьи граждане получили право оформлять туристические визы по брони гостиниц, вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.