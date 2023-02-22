"Совместная выставка приурочена к Дню защитника Отечества и посвящена военным морякам прошлых веков, сражавшихся за Россию на море. Коллекция холодного оружия из фондов музеев представит историю его развития и применения в морских баталиях", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на выставке можно узнать о том, что такое абордажный бой времен гребного и парусного флотов, увидеть абордажные топоры и тесаки, палаши, морские шпаги, сабли, кортики. Кроме того, представлены 30 подлинных образцов огнестрельного оружия, изготовленного тульскими оружейниками для оснащения абордажных команд отечественного парусного флота XVIII-XIX веков.

Внимание ценителей оружия привлечет и изготовленный в России флотский мушкетон образца 1788 года из фондов Тульского государственного музея оружия, а также образцы искусства оружейников российских заводов, Бельгии, Японии и других стран. Дополнят выставку модели парусных судов и гравюры.