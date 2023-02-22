"Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд воздушным транспортом, должны будут заплатить 300 бат (646 рублей) за въезд. Эта сумма будет включена в стоимость авиабилета. Плюс авиакомпании берут 5% (15 бат или 32 рубля с туриста) для покрытия операционных расходов. Вдвое меньше заплатят иностранцы, прибывшие в страну через сухопутную/морскую границу. Оплата должна будет производиться через киоск, веб-сайт или приложение", — рассказал министр.

Как отметил Ратчакитпракарн, туристический сбор позволит Таиланду увеличить доходы в отрасли на 3,9 млрд бат. Из них 650 млн будут потрачены на страхование туристов, а остальные 3,25 млрд пойдут на развитие туризма королевства.