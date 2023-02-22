"По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения 5-го этажа", — говорится в сообщении.

В связи с этим, заявили в ведомстве, расследуется уголовное дело по п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом).

"Устанавливается местонахождение лица, причастного к совершению данного преступления", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следствием также проверяется организация, в собственности которой находится общежитие (ст. 238 УК РФ).

"Изучается изъятая служебная документация, регламентирующая деятельность данного общежития. Следствием проверяются сведения о ранее выявленных нарушениях законодательства о пожарной безопасности", — говорится в пресс-релизе.

Ранее в СКР сообщили, что версия поджога проверяется.

Во вторник вечером на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице возникло возгорание на площади 100 кв. метров. Погибли семь человек, еще 15 пострадали.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).