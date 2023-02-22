"В Волгограде формируется новое туристическое пространство. Александровский сквер и кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского успешно интегрируют в региональные и городские экскурсионные маршруты. Принять участие в экскурсиях по собору могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в миссионерской отдел Волгоградской епархии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 февраля, во Всемирный день экскурсовода, был организован специальный мастер-класс для гидов по истории храма. Специалистам рассказали о дореволюционной истории собора, его уничтожении и возрождении.

Кроме того, представили один из вариантов экскурсии в храм с подъемом на колокольню, с которой открывается панорамный вид на Волгоград.

Восстановление собора началось 5 апреля 2016 года. Первым камнем в фундаменте нового храма стал кирпич исторического здания собора, взорванного большевиками в 1932 году. Старинная кладка Александро-Невского храма была обнаружена при строительстве часовни во имя святого князя в 2005 году на аллее Героев. Освященный закладной камень был помещен в "колодец", также сложенный из кирпичей исторического храма.

Храм высотой 52 метра в точности воссоздан по фотографиям прежнего собора Александра Невского. Строительство велось на пожертвования меценатов. На звоннице храма установлено 18 колоколов. Диаметр основания самого большого колокола — 2,7 метра, высота такая же. Собор Александра Невского способен вместить 5 тыс. человек.