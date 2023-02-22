"Установлено, что бывший чиновник в 2019 году в сговоре с другими фигурантами организовал изготовление конкурсной документации для заключения госконтракта на оказание услуг по проведению исторического перфоманса в городе-курорте Кисловодске на сумму 1 млн 690 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при этом фактическая рыночная стоимость услуг по контракту составляла 324 тыс. рублей.

Кроме того, конкурсная документация была подготовлена по определенным требованиям, "обеспечивающим победу конкретному участнику — фирме, подконтрольной фигурантам".

Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края причинен ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года суд продлил срок содержания под стражей двум бывшим министрам туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края до 2 марта 2023 года.

Экс-чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий при исполнении ряда госконтрактов (ч.3 ст.286 УК РФ).

По делу одного из них ущерб бюджету оценивается в более чем 45 млн рублей, второго — превышает 25 млн рублей.

Руководитель фирмы, с которой заключались контракты, также был заключен под стражу по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавлял Кирилл Реут. Губернатор края Владимир Владимиров отстранил его от должности сразу после возбуждения уголовного дела, а затем уволил в связи с утратой доверия.

Предшественником Реута на посту министра был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.