В экспозиции представлены работы известных художников творческого объединения "Бубновый валет". Среди них — "Деревенские купальщицы" Михаила Ларионова, натюрморты Ильи Машкова, Александра Куприна, Петра Кончаловского. Также представлены картины Любови Поповой, Ольги Розановой и Александры Экстер.

"В регионе интенсивно развивается формат обменных выставок. Они проходят в рамках нацпроекта "Культура". В этом году запланировано три таких экспозиции. Подобные проекты позволяют тулякам увидеть шедевры из других регионов, а нам — познакомить их жителей с разнообразием тульских музейных фондов", — приводятся в сообщении слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной.

Выставка в Тульском музее изобразительных искусств продлится до 23 апреля.